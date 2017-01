У Львівській опері відбудеться концерт до 70-річчя Фредді Меркюрі

20 березня у Львівській опері – грандіозний gala-concert Tribute Show QUEEN, присвячений 70-річчю Фредді Меркюрі

Queen Tribute Show – це концерт триб’ют, присвячений незабутньому Фредді Меркюрі та його легендарній британській рок-групі QUEEN, яка стала однією з найуспішніших в історії рок-музики. Класикою року вважають їхні пісні «Bohemian Rhapsody», «The Show Must Go On», «We Will Rock You», «We Are the Champions», «I Want to Break Free» та багато інших. «Queen» донині залишається з величезною фан-армією сотень мільйонів шанувальників по всьому світу.

Хіти цієї групи виконають в оригінальному аранжуванні українські та білоруські співаки, лауреати та переможець телешоу «Голос країни» Антон Копитін, Олександр Онуфрійчук, Павло Палійчук, Василь Логай, Євген Клєбанов, Ігор Петров, Вікторія Шейко, Аліна Онанко, у супроводі групи Onoff band.

Квитки на концерт – уже в продажу. Ціна – 90-490 грн., gastroli.ua