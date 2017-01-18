У Гарнізонному храмі молитимуться за упокій Героя України Микити Ярового

У п’ятницю, 20 січня, о 12:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла ЛА УГКЦ (вул. Театральна, 11) молитимуться Святу Літургію за упокій Героя України – лейтенанта Микити Ярового

Саме в цей день, 20 січня 2017 року, Микита мав взяти шлюб у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла ЛА УГКЦ. Однак 18 грудня 2016 року боєць загинув на Світлодарській дузі від кулі ворожого снайпера. Микиту поховали в рідному селищі Меліоративному.

Довідка. Лейтенант Микита Яровий народився 2 лютого 1995 року у селищі міського типу Меліоративне на Дніпропетровщині. Навчався у Новомосковському колегіумі №11. З дитинства мріяв стати військовим, тому по завершенні колегіуму вступив до Національної академії сухопутних військ ім. гетьмана Петра Сагайдачного, яку закінчив у лютому 2016 року. Вже у квітні 2016 року молодий офіцер вирушив в зону АТО, де був призначений командиром 3-ї механізованої роти 1-го механізованого батальйону 54-ї окремої механізованої бригади. 18 грудня 2016 року загинув на Світлодарській дузі від кулі ворожого снайпера. Микиту поховали у рідному селищі Меліоративному на Дніпропетровщині.

Президент України своїм указом від 30 грудня 2016 року №581/2016 присвоїв звання Герой України Микиті Яровому посмертно із удостоєнням ордена «Золота Зірка» – за виняткову мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі.