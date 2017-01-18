У Червонограді запобігли незаконному продажу зброї та боєприпасів (ФОТО)

Співробітники Служби безпеки України спільно з поліцією запобігли на Львівщині незаконному продажу зброї та боєприпасів. Про це повідомляє Служба безпеки України.

Правоохоронці затримали в Червонограді місцевого мешканця, раніше судимого за розбій і вимагання. Під час огляду автомобіля співробітники спецслужби виявили автомат Калашникова, понад двісті набоїв та сім магазинів до нього, бойову гранату РГД із запалом. У зловмисника також вилучено два великі пакунки з марихуаною.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 263 Кримінального кодексу України.

Тривають невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення походження зброї та боєприпасів.