У Буському районі хлопчик помер, вдавившись цукеркою

Правоохоронці встановлюють обставини смерті дворічного хлопчика

У Буське відділення поліції 17 січня надійшло повідомлення від фельдшера районної лікарні про те, що до приїзду швидкої помер малолітній хлопчик. Попередній діагноз: удушення цукеркою.

На місці події працювала слідчо-оперативна група. Правоохоронці з’ясували, що дворічний хлопчик разом із бабусею, 48-річною мешканкою одного з сіл Буського району, були в гостях у родичів. Близько 16.45, граючись у кімнаті з дітьми, хлопчик вдавився цукеркою «Бім-бом».

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.115 (умисне убивство) КК України. Правоохоронці встановлюють обставини смерті дитини, призначено низку експертиз, – повідомили у відділі комунікації поліції Львівської області.