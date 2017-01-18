Свято Богоявлення: розклад богослужінь у кафедральних храмах Львова

Завтра, 19 січня, на свято Богоявлення, у кафедральних храмах Львова відбудуться святкові богослужіння та освячення води. Сьогодні, 18 січня, служитимуть Велике Повечір’я.
Духівники міста запрошують на спільну молитву. Подаємо розклад богослужінь.
Архикатедральний Собор Святого Юра УГКЦ (пл. Святого Юра, 5)
18 січня, Навечір’я Богоявлення
8.00 год. – Великі (Царські) Часи. Вечірня з Літургією св. Василія Великого. Водосвяття
17.00 год. – Велике Повечір’я з Литією
19 січня, Богоявлення
7.30 год. – Божественна Літургія з Великим Водосвяттям
10.00 год. – Божественна Літургія з Великим Водосвяттям
18.00 год. – Божественна Літургія на всяке прошення
Покровський кафедральний Собор УПЦ КП (вул. Грушевського, 2)
18 січня, Навечір’я Богоявлення
17.00 год. – Всенічне (велике повечір’я, літія, утреня) – звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій
19 січня, Богоявлення
8.00 год. – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого
10.00 год. – Божественна Літургія святителя Іоана Золотоустого архиєрейським чином чином (звершує Високопреосвященний митрополит Львівський і Сокальський Димитрій). Водосвяття
11.45 год. – Велике освячення води
18.00 год. – Велика вечірня із колядками
Храм Успіння Пресвятої Богородиці УАПЦ (вул. Руська, 5)
18 січня, Навечір’я Богоявлення
16.00 год.– Велике Повечір’я
19 січня, Богоявлення
7.00 год. – Св. Архиєрейська Літургія (Очолить Блаженніший Макарій (Малетич) Митрополит Львівський). Велике Водосвяття
9.00 год. – Св. Літургія
11.00 год. – Св. Літургія
Свято-Георгіївський кафедральний храм УПЦ (вул. Короленка, 3)
18 січня, Навечір’я Богоявлення
17.00 год. – Всенічне бдіння з литією
19 січня, Богоявлення
7.00 год. – Перша Божественна Літургія
8.30 год. – Велике освячення води
9.00 год. – Друга Божественна Літургія
11.00 год. – Третя Божественна Літургія
12.30 год. – Велике освячення води
17.00 год. – Велика вечірня. Утреня з Великим Славослів’ям.