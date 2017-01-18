Сьогодні виборці Самбірщини отримають запрошення на перші вибори старост

Вже цього місяця, 29 січня, відбудуться перші вибори старост сіл Максимовичі, Лановичі та П’яновичі Бісковицької сільської ради об’єднаної територіальної громади Самбірського району.

За 10 днів до цих виборів, тобто до сьогодні включно, дільничні виборчі комісії зобов’язані надіслати або доставити в інший спосіб кожному виборцю іменне запрошення.

Про це повідомив начальник відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату Львівської ОДА Федір Алєйніков.

“Дещо раніше також завершилась реєстрація кандидатів на посади старост, – розповідає Федір Алєйніков. – На кожну посаду претендуватиме по одному кандидату. Усі вони – позапартійні самовисуванці”.

Додамо, що у голосуванні на перших виборах старост зможуть взяти участь понад 1300 виборців зазначених населених пунктів.