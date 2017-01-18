Сьогодні – надвечір’я Богоявлення

«Голодна кутя» завершує цикл різдвяних свят

Напередодні свята Богоявлення, яке відзначаємо завтра, 19 січня, християни східного обряду святкують Надвечір’я Богоявлення, яке в народі ще називають «Голодною кутею».

Як і напередодні Різдва, сьогодні – день строгого посту, а ввечері родини збираються за святковим столом, де подають пісні страви. Проте, на відміну від передріздвяного Святвечора, «Багатої куті», цього дня страв на столі не обов’язково має бути 12.

У церквах сьогодні освячують воду, яку потрібно надпити під час Святої вечері.

Колись після вечері діти «проганяли кутю», говорячи: «Тікай, кутя, із покуття, А узвар – на базар, Паляниці, лишайтеся на полиці. А Дідух ? на теплий дух, Щоб покинути кожух!» Відтак брали горщики, в яких варилася кутя, й розбивали їх об ворота. Коли темніло, з хати виносили дідуха в сад і спалювали. Дівчата ж виносили попіл на город, «щоб огірки родили».

Обрядом «Виганяння куті» завершувався різдвяно-новорічний святковий цикл.

Вранці 19 січня родини йдуть на Святкову Літургію, яку завершують великим освяченням Йорданської води. Вона, вірять християни, має цілющі властивості для душі й тіла. Йорданську воду п’ють натщесерце.

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Саме свято Богоявлення відзначають на спомин про подію, що сталася під час хрещення Ісуса Христа в ріці Йордан, коли Христос об’явив себе людям як Месію і Спасителя. Воно збігається зі святом Хрещення Господнього (18 січня), однак ці свята слід розрізняти, хоча обидві події відбувалися на одному місці з тими самими особами.

Свято називається Богоявленням, тому що цього дня вперше Бог явився людям відразу у трьох особах: вся Пресвята Трійця явила Себе людям – Син Божий прийшов на річку Йордан, щоб хреститися від Іоанна, Отець засвідчив Його синівство Своїм голосом, сказавши: «Це Син Мій улюблений, Його слухайте», а Дух Божий у вигляді голуба зійшов на Нього. Від цього дня почалося відкрите служіння Ісуса Христа і Його проповідь. До цього часу Він не проповідував і очікував того моменту, коли має це зробити за волею Свого Небесного Отця.