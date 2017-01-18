СБУ пояснила причину заборони на в’їзд меру польського Перемишля

Мерові польського міста Перемишль Робертові Хомі Служба безпеки України заборонила в’їзд в Україну через його участь в антиукраїнських заходах. Про це повідомив керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, передає Радіо Свобода.

«Підстав для такої заборони є чимало, це все відкрита інформація в медіа в Польщі та Україні. Рішення про заборону в’їзду було ухвалено тоді, коли він брав участь в антиукраїнських заходах у Перемишлі. Це не була разова випадковість. Ми дійшли до висновку, що ця особа відверто і цілеспрямовано розпалювала міжетнічну та міжнаціональну ворожнечу і цілеспрямовано працює в такому напрямку, а це шкодить двостороннім відносинам між Україною і Польщею», – пояснив Ткачук причину заборони в’їзду.

Нагадаємо, мер Перемишля Роберт Хома під час брифінгу для ЗМІ заявив, що прямуючи до Львова на запрошення української сторони, отримав на кордоні від СБУ п’ятирічну заборону.