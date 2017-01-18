15 січня відбулась гучна презентація файного радіо – «Різдвяні історії від радіо FM Галичина». Було обрано незвичний казковий формат дійства у вигляді 5 театралізованих історій про найважливіше – дружба, кохання, патріотизм, родинні цінності та командний дух. Це цінності, які лежать в основі файного радіо та щодня присутні в ефірі.



Працівники радіо FM Галичина перевтілилися у різні ролі та образи, щоб створити справжню казку. У цьому їм допомогли і такі яскраві виконавці як Павло Табаков, гурт Joryj Kloc, гурт Wszystko, Віктор Винник, співачка МІЯ, Liann Band.

До сценарію та постановки дійства залучили професійну команду – Олесю Галканову (виконавчий продюсер фільму «Жива», PR- менеджер театру ім. М. Заньковецької) та Олексія Ланя (художник по костюмах, стиліст).



Дійство подавалось через сприйняття дітей, які вірять у диво, особливо у цей загадковий Різдвяний час. У диво вірить і файне радіо, саме тому поєднало свою презентацію із доброю справою – допомогти Андрійкові Яворському, який за свої 5 місяців життя ще не чув ані звуку. Малюку потрібна операція зі встановлення слухового імпланта. Тож усі благодійні внески наприкінці презентації були передані родині Яворських.

«Різдвяні історії від радіо FM Галичина» презентували у ресторані «Гармата» готелю Citadel Inn та транслюватимуться на телеканалі Перший Західний, який виступив медіапартнером події.