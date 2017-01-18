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Різдвяні історії від радіо FM Галичина

15 січня відбулась гучна презентація файного радіо – «Різдвяні історії від радіо FM Галичина». Було обрано незвичний казковий формат дійства у вигляді 5 театралізованих історій про найважливіше – дружба, кохання, патріотизм, родинні цінності та командний дух. Це цінності, які лежать в основі файного радіо та щодня присутні в  ефірі.

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Працівники радіо FM Галичина перевтілилися у різні ролі та образи, щоб створити справжню казку. У цьому їм допомогли і такі яскраві виконавці як Павло Табаков, гурт Joryj Kloc, гурт Wszystko, Віктор Винник, співачка МІЯ, Liann Band.

До сценарію та постановки дійства залучили професійну команду – Олесю Галканову  (виконавчий продюсер фільму «Жива», PR- менеджер театру ім. М. Заньковецької) та  Олексія Ланя (художник по костюмах, стиліст).

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Дійство подавалось через сприйняття дітей, які вірять у диво, особливо у цей загадковий Різдвяний час. У диво вірить і файне радіо, саме тому поєднало свою презентацію із доброю справою – допомогти Андрійкові Яворському, який за свої 5 місяців життя ще не чув ані звуку. Малюку потрібна операція зі встановлення слухового імпланта. Тож усі благодійні внески наприкінці презентації були передані родині Яворських.

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«Різдвяні історії від радіо FM Галичина» презентували у  ресторані «Гармата» готелю Citadel Inn та транслюватимуться на телеканалі Перший Західний, який виступив медіапартнером події.