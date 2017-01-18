Прокуратура з’ясовуватиме, де взяв Infiniti працівник поліції Львова

Прокуратура Львівської області розпочала досудове розслідування за фактом незаконного збагачення працівником одного з відділів поліції м.Львова

Зокрема, провівши моніторинг електронної декларації працівника одного з районних відділів поліції Львова на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, встановлено, що в листопаді 2015 року працівник набув транспортний засіб Infiniti QX60 ринковою вартістю 1, 3 млн. грн.

Воднчас за поданням прокуратури області керівництво Головного управління Нацполіції у Львівській області провело відповідну службову перевірку на предмет законності набуття вказаного автомобіля. Як наслідок, законність набуття прав на транспортний засіб не доведено.

З огляду на викладене, слідче управління прокуратури Львівської області зареєструвало за цим фактом кримінальне провадження за ч.1 ст.368-2 КК України, тобто незаконне збагачення. Триває досудове розслідування.

У прес-службі прокуратурі області зазначили, що прокуратур продовжує опрацьовувати подані е-декларації осіб уповноважених на виконання функцій держави та місцевого самоврядування.