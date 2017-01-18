Прикордонники львівського загону протягом доби двічі виявляли цигарки у схованках (фото)

У пунктах пропуску «Рава-Руська» й «Устилуг» прикордонники Львівського загону протягом доби двічі завадили перевезенню через державний кордон контрафактних тютюнових виробів. Про це повідомили у прес-службі загону. Їх намагалися вивезти до Польщі громадяни України. Цигарки чоловіки ховали у спеціально вироблених тайниках: у порожнині паливного бака, в моторному відсіку під капотом та інших конструктивних порожнинах автомобілів. Усього прикордонники виявили майже 800 пачок цигарок різних торгових марок.

Наразі цигарки та 2 автомобілі вилучили та передали працівникам митної служби. Сума одного з вилучених автомобілів – 47 тисяч гривень.

Протягом 2016 року персонал Львівського прикордонного загону виявив більш ніж 6,5 мільйона шт. цигарок на суму більш ніж 2млн гривень.