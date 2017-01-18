Працедавцям нагадали про право компенсації єдиного соцвнеску

Працедавці, котрі створюють нові робочі місця і приймають на них безробітних, мають право на компенсацію витрат зі сплати єдиного соціального внеску

Таку пільгу надають суб’єктам господарювання, котрі забезпечують новоствореними місцями праці осіб з числа найбільш уразливих верств населення, у тому числі учасників АТО, або ведуть діяльність у пріоритетних галузях економіки. Кошти відшкодовують щомісячно впродовж року від дати працевлаштування безробітного.

Про це повідомили у Львівському обласному центрі зайнятості. І нагадали, що з січня цього року розмір мінімальної заробітної плати не може бути меншим за 3200 грн., відтак величина єдиного соціального внеску стартує від 704 грн.

Аби отримати докладнішу інформацію, необхідно звертатися до місцевих центрів зайнятості Львівщини.