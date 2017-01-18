Нацмузей Шептицького долучається до Міжнародного дня музейного селфі

Сьогодні, 18 січня, Національний музей імені Андрея Шептицького візьме участь у святкуванні Міжнародного дня музейного селфі

Про це повідомили у департаменті культури, національностей та релігій Львівської ОДА.

Для участі у флешмобі потрібно прийти до музею і сфотографуватися з улюбленим експонатом. Зроблену світлину слід опублікувати у Facebook, Twitter чи Instagram із хештегом #MuseumSelfie та #LvivNationalMuseum.

Нагадаємо, вперше цей день почали відзначати завдяки членам європейського проекту Culture Themes у січні 2014 року, які оголосили флешмоб з аналогічними завданнями.