На Львівщині затримали автовикрадачів-гастролерів із Києва

Двох киян, котрі викрали Ауді А6 у Городку, оперативники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області затримали у Золочеві.

У Городоцьке відділення поліції 17 січня об 11.30 звернулась 27-річна місцева мешканка, котра повідомила про крадіжку її автомобіля Ауді А6. За словами заявниці, об 11.05 вона запаркувала авто біля дитячого садка і відлучилась на десять хвилин, а коли повернулась – машини на місці вже не було.

«Ми відразу взялись до розшуку викраденого авто та задіяли весь комплекс оперативно-розшукових заходів – працювала слідчо-оперативна група, експерти, орієнтування на викрадений Ауді було передане в усі підрозділи поліції Львівщини і, в ніч на 18 січня, оперативники Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області виявили викрадений автомобіль у місті Золочів та затримали двох киян віком 21 та 24 роки, причетних до скоєння крадіжки», – розповів начальник Управління карного розшуку Головного управління Національної поліції у Львівській області полковник поліції Сергій Богданов.

Зловмисники затримані в порядку ст.208 КПК України, невдовзі суд обере для них міру запобіжного заходу.

За цим фактом відкрио кримінальне провадження за ч.2 ст.289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) КК України. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з конфіскацією майна або без такої. Проводиться досудове розслідування, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.