На Львівщині вогонь знищив автівку та 6 голів худоби

Повідомлення про пожежу надійшло сьогодні, 18 січня, близько 02:10. Займання сталося у в цегляній господарській будівлі, критій шифером (70 х 12 м) у приватному господарстві в с. Хоробрів Сокальського району, власник – 1961 року народження. Про це повідомили у департаменті з питань цивільного захисту ЛОДА.

Вогонь знищив дах будівлі та деревʼяне перекриття на площі 220 м², автомобіль «Фольксваген – Т4», трьох корів, двох биків та коня. Вогнеборцям вдалося врятувати дві будівлі та 100 свиней. Пожежу локалізували о 04:15, ліквідували о 04:45. До ліквідації пожежі залучили 18 рятувальників та 4 одиниці спецтехніки. На місце події виїжджали АЦ ДПРЧ-22 м. Сокаль, АЦ ДПРЧ-33 м. Червоноград, АЦ ДПРП-52 м. Великі Мости, АЦ ДПРЧ-34 м. Соснівка, ОГ Сокальського РС.

Причини події зʼясовують.