На Львівщині викрили мережу гральних закладів

Працівники Управління захисту економіки у Львівській області спільно із працівниками слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області викрили учасників організованої злочинної групи, які налагодили роботу мережі гральних закладів.

Як встановили оперативники, гральні заклади функціонували у місті Стрий у нежитлових приміщеннях місцевого кінотеатру та більярдної. Діяльність закладів приховувалась від оточуючих, двері постійно закривались на замки, а для клієнтів були створені умови, аби вони залишили тут усі свої заощадження.

Унаслідок проведених санкціонованих обшуків правоохоронці вилучили більше двадцяти гральних апаратів, за допомогою яких здійснювалась організація азартних ігор, умовою участі в якій є внесення гравцем ставки, що надає змогу отримати виграш.

Проведено відповідну експертизу вилученого обладнання, а п’ятьом організаторам грального бізнесу повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.28, ч. 1,2 ст. 203 зн.2 (зайняття гральним бізнесом) КК України.

Їм загрожує покарання у вигляді штрафу від сорока до п’ятдесяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 680 до 850 тис. грн.) із конфіскацією грального обладнання, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.