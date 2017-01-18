На Львівщині у ДТП загинув пішохід

Дорожньо-транспортна пригода трапилася 17 січня о 10.20 на автодорозі Пісочна – Східниця між селами Рудники та Криниця Миколаївського району

Як попередньо з’ясували правоохоронці, водій автомобіля «Фіат Добло» рухався в напрямку Дрогобича і наїхав на 56-річного мешканця одного з сіл Миколаївського району. Від отриманих травм чоловік помер на місці події.

Правоохоронці встановлюють обставини ДТП.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) КК України. Санкція статті передбачає покарання – від трьох до восьми років позбавлення волі без права керувати транспортними засобами на строк до трьох років.