На Левандівці через куріння в ліжку загинув чоловік

Про це повідомляє Департамент з питань цивільного захисту Львівської ОДА

Небезпечна подія сталася 17 січня. О 13:34 надійшло повідомлення про пожежу у Львові, на вул. Олесницького (Залізничний район, ЛКП «Левандівка»). Займання сталося в одноповерховому двоквартирному житловому будинку. На місці події виявили тіло власника будинку, 1941 року народження. Вогнем знищено речі домашнього вжитку на площі 2 м кв. Пожежу ліквідували ще до приїзду підрозділу ГУ ДСНС України у Львівській області, о 14:16. Імовірна причина займання – необережне куріння в ліжку. Триває дослідча перевірка.