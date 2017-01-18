Лоукост Wizz Air повернувся до Львова

Wizz Air відкриває новий рейс зі Львова у Вроцлав

Сьогодні на прес-конференції в Києві представники авіакомпанії Wizz Air оголосили про повернення у Львів. Цього року угорський лоукост відкриє нове сполучення зі Львова у Вроцлав. Про це повідомляє Lowcostavia.com.ua.

Рейси будуть виконувати з 13 квітня 2017 року двічі на тиждень (вівторок, субота).

Квитки вже є в продажу на офіційному сайті авіакомпанії wizzair.com і старій версії book.wizzair.com.

Нагадаємо, у березні 2015 року Wizz Air оголосив про припинення діяльності підрозділу «Візз Ейр Україна» у зв’язку з економічною ситуацією в країні, що призвело до скасування всіх рейсів зі Львова. Польоти з Києва продовжив основний підрозділ Wizz Air Hungary.

Минулого місяця Wizz Air оголосив про відкриття у серпні 2017 року рейсів з Києва до Нюрберга та Копенгагена. Крім того, з серпня почастішають рейси в Будапешт (вони стануть щоденними), Дортмунд, Братиславу та Мюнхен (до 4 щотижня), а також в Кельн та Гамбург (до 3 на тиждень).