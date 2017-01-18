Київські водолази врятували від загибелі 4 рибалок, ще 50 допомогли вибратись на берег

На річці Дніпро навпроти дачних ділянок житлового масиву “Осокорки”, на відстані близько 300 метрів від берега на кризі перебувало 4 рибалки, а біля берегової лінії – близько 50.

Сьогодні, 18 січня, водолази-рятувальники Київського гарнізону врятували на кризі 4 рибалок, ще 50 допомогли вибратись на берег. Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Києві.

“18 січня о 12:45 до Служби порятунку Києва надійшло повідомлення, що на річці Дніпро в районі Південного мосту на відірваній від берега крижині знаходиться близько 50 рибалок. До місця виклику було направлено водолазно-рятувальне відділення ГУ ДСНС України у м. Києві. На момент прибуття рятувальників було встановлено, що на річці Дніпро навпроти дачних ділянок житлового масиву “Осокорки”, на відстані близько 300 метрів від берегу, на кризі перебуває 4 рибалки, а біля берегової лінії – близько 50 рибалок”, – йдеться в повідомленні.

Підрозділами ДСНС за допомогою 2 надувних човнів з криги врятовано 4 рибалок та надано допомогу близько 50 особам по виведенню їх на берег. Загиблих та постраждалих немає, від медичної допомоги чоловіки відмовились.