Кабмін затвердив підвищення мінімальних цін на цукор

Кабінет Міністрів затвердив проект постанови про підвищення мінімальних цін на цукор до 9172,57 грн за тонну в новому маркетинговому році, що триватиме з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року.

Відповідне рішення було ухвалене на засіданні уряду.

Як ідеться у проекті постанови, розміщеному на сайті Міністерства аграрної політики та продовольства, мінімальна ціна на білий цукор встановлена у розмірі 9172,57 грн за тонну, а на буряки цукрові – 633,10 грн за тонну.

Цією ж постановою визначено граничний розмір квоти на виробництво цукру для внутрішнього ринку у період з 1 вересня 2017 року до 1 вересня 2018 року – у обсязі 1,640 млн тонн.

Як повідомлялося, у 2016 році експорт цукру склав 465,9 тис. тонн, що є рекордним показником за всю історію незалежності України.