Більшість учасників стрілянини в Олевську вже затримали – МВС

Більшість учасників перестрілки в Олевську Житомирської області затримали, тривають оперативно-слідчі дії із затримання решти. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк в ефірі 5 каналу.

“На даний момент, частину учасників злочину затримали, велику частину, як з однієї так і з іншої сторони, вилучено відповідну зброю, в тому числі зареєстровану, а також незареєстровану… Зараз здійснюються всі оперативні, в тому числі негласні слідчі дії для встановлення місця перебування інших учасників конфлікту. Я переконаний в тому, що найближчим часом всі злочинці будуть затримані”, – повідомив Шкіряк.

Він зазначив, що поліції вдалося ідентифікувати всіх учасників конфлікту.

Нагадаємо, у ніч на 16 січня в центрі міста Олевськ (Житомирська область) сталася стрілянина, внаслідок якої шестеро людей отримали, один чоловік загинув. Після стрілянини зловмисники сіли в автомобілі Mitsubishi Pajero сірого кольору, Škoda темного кольору і Ford Transit синього кольору і зникли з місця події. За даними поліції, у конфлікті взяли участь жителі трьох регіонів України – Київської, Житомирської, Львівської областей. Основний фігурант цього конфлікту – кримінальний авторитет, який мешкає у Львівській області, він і запросив людей із інших регіонів підтримати себе.