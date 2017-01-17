Звільнено водія «Львів – Черляни», якого затримали нетверезим за кермом

Порушника також позбавили права на керування транспортним засобом

Про це інформують у департаменті дорожнього господарства, транспорту та зв’язку Львівської ОДА.

Нагадаємо, 14 січня цього року працівники Патрульної поліції Львова затримали за кермом водія маршрутки у стані алкогольного сп’яніння. Він працював на маршруті «Львів – Черляни» та, як стверджує перевізник, лише проходив стажування. Патрульні зупинили нетверезого водія та відібрали посвідчення на право керування транспортним засобом за порушення статті 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення (керування транспортними засобами особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння).

За скоєне водія також звільнили з роботи.

Керівництво автотранспортного підприємства просить у пасажирів вибачення за інцидент, що стався на маршруті. Також перевізник зобов’язався ретельніше відбирати та контролювати своїх працівників задля уникнення подібних випадків.