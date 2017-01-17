За проблему вивезення львівського сміття взявся оперативний штаб

У Львові створено оперативний штаб задля врегулювання ситуації з вивезення твердих побутових відходів

Як зазначив міський голова Львова Андрій Садовий, ситуація складна. Двоє з перевізників фізично не мають куди вивозити сміття. На сьогодні орієнтовно 20% контейнерних майданчиків у місті переповнені.

«Є проблема, бо фізично нікуди вивозити сміття. Щойно мене поінформували, що одну машину з нашим сміттям знову зупинили в Житомирській області, без жодних пояснень. Непроста ситуація. Сьогодні працює оперативний штаб. Дві фірми, які вивозять сміття, не справляються зі своєю роботою. Чотири компанії стараються, вивозять. У кінці січня закінчується термін подачі заявок щодо перевезень на цей рік. Усі, хто має бажання брати участь у цьому конкурсі, зголошуйтеся, хто має адекватний транспорт, хто має доступ до полігонів. Цей ринок відкритий, ми готові запрошувати тих, хто буде надавати кращі послуги. Ми побачили якість роботи компанії, яка виграла право надавати послуги в центральній частині міста, де завезені сучасні контейнерні майданчики. В мене немає зауважень до цієї компанії, вони щодня якісно вивозять. Ситуація складна, але рішення ми будемо приймати спільно громадою.

Коли за поданням прокуратури суд приймає рішення заборонити використовувати Грибовицький полігон, а інших полігонів, на жаль, нема, які готові би були з нами працювати, а ті, що є, знаходяться під постійним тиском, – це надзвичайна ситуація.

Більш ніж 20% майданчиків переповнені. Дві компанії, які займаються перевезенням, фактично, не мають, куди вивозити сміття. Ще чотири стараються, але їм дуже важко. Сьогодні складно знаходити полігони, які готові приймати сміття. Ми знаходимось у періоді переднадзвичайної ситуації в місті. Сьогодні працює оперативний штаб. Будемо робити все можливе, щоб ситуацію виправляти, але вона складна. Єдиний плюс, що мінусова температура, що унеможливлює більшу біду. Всі державні мужі поінформовані про ситуацію, яка є у Львові», – зазначив Андрій Садовий.