Управління персоналом інформує, що з 1 січня 2017 року розширюється коло суб’єктів е-декларування.

Відповідно до Закону України «Про запобігання корупції», особи, зазначені у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті цього Закону, зобов’язані щорічно до 1 квітня подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством.

Особа, яка претендує на зайняття посади, зазначеної у пункті 1, підпункті “а” пункту 2 частини першої статті 3 цього Закону, до призначення або обрання на відповідну посаду подає в установленому цим Законом порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік.

Декларація заповнюється та подається особисто суб’єктом декларування на веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції через власний персональний електронний кабінет суб’єкта декларування у системі Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, шляхом заповнення електронної форми.

Роз’яснення щодо правил заповнення форми декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, надані у рішенні НАЗК №3 від 10.06.2016 року, інформує прес-служба ЛМР.