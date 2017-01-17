Визначено імена півфіналістів Національного відбору на «Євробачення-2017»

Організатори Національного відбору на «Євробачення» спільно з музичним продюсером Костянтином Меладзе визначили імена виконавців і музичних груп, які проходять у півфінал. З 4 лютого в прямих ефірах на СТБ і UΛ:Перший за право представляти Україну на Міжнародному пісенному конкурсі боротимуться 24 учасники:

Арсен Мірзоян

Міла Нітіч

Віталій Козловський

AGHIAZMA

Сальто Назад

Green Grey

ROZHDEN

Vivienne Mort

«Пающие трусы»

Анастасія Прудіус

TAYANNA

DETACH

O.Torvald

ILLARIA

KADNAY

Рома Веремейчик і група LUMIERE

MamaRika

Laliko

MELOVIN

LETAY

Panivalkova

СКАЙ

Monochromea

і переможець онлайн-голосування на сайті СТБ – KUZNETSOV, якого підтримали 11820 людей.

Як зазначає Костянтин Меладзе, відбір учасників цього року виявився цікавим, насиченим і дуже складним.

«У минулому році нами була задана висока планка, опускати яку не можна. Ми вибирали артистів, орієнтуючись не тільки на якість їх музики, свіжий і перспективний матеріал, але і на різноманітність стилів, звучання і навіть епатажність, адже Національний відбір має представляти всю палітру сучасної української музики. За 4,5 місяці неймовірного ажіотажу з боку артистів і серед величезної кількості заявок нам вдалося відібрати дуже цікавих виконавців, рівень яких, можливо, навіть перевершує торішніх півфіналістів. Серед них, безумовно, є дуже імениті музиканти, а є ті, для кого це буде перший крок на шляху до популярності. Тому у нас дуже оптимістичні очікування від прямих ефірів. Особисто мені вже кортить побачити, як учасників сприйме публіка», – коментує Меладзе.

Виконавчий продюсер «Євробачення-2017» Вікторія Романова зазначила:

«Цього року Київ приймає «Євробачення», і увагу всього світу спрямовано саме на нас. Тому, крім проведення на високому рівні Міжнародного пісенного конкурсу, ми повинні бути гідно представлені також і музично. У 2016-му Національний відбір, який провели СТБ і UΛ:Перший, приніс Україні перемогу. Зараз українських глядачів також чекає нацвідбір високого рівня, за результатами якого ми оберемо кращого артиста і найяскравіше шоу».

У п’ятницю, 20 січня, відбудеться жеребкування, в ході якого визначиться порядок виступів артистів під час трьох півфіналів: 4, 11 і 18 лютого. Результати жеребкування будуть опубліковані на сайтах СТБ і UΛ:Перший

Нагадаємо, вперше українці мають можливість стати учасниками грандіозної події і особисто бути присутніми в залі Національного відбору під час виступів конкурсантів. Квитки на півфінали вже у продажу.

Зйомки відбудуться у столичному Палаці культури КПІ за адресою: пр-т Перемоги, 37.