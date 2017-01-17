В Україні найбільше зростання продажів нових авто серед країн Європи

За підсумками 2016 року Україна продемонструвала найбільше зростання продажів нових автомобілів в Європі.

Зусиллями всіх операторів вдалося реалізувати 64 478 нових автомобілів, що на 39% більше, ніж рік тому.

У підсумку український авторинок піднявся на одну позицію і тепер займає 23 місце в Європі за обсягами продажів, повідомляє AUTO-Consulting.

Завдяки зростанню продажів на 39% Україна змогла випередити Словенію і поліпшити свої позиції на європейському континенті.

Зазначається, що зростання продажів в 2016 році спостерігався в Європі майже у всіх країнах, за винятком Росії (-11%) та Нідерландів (-2%). Але саме в Україні було зафіксовано рекордне зростання. Непогано зростали продажі також в Угорщині (+25%), Хорватії (+24%), Ісландії (+32%).

Усього за 2016 рік ринок Європи зріс на 5% і досяг позначки 16,6 млн автомобілів. Лідером є Німеччина, де реалізували за рік 3,3 млн авто (+4,5%). На другому місці Велика Британія (+2,3%), третя за обсягом країна – Франція (+5,1%). Активно зростав і ринок Італії (+15,8%), що дозволило обійти Росію (-10,9%), де в 2016 році був зафіксований спад продажів.

Найвищий рекордний показник продажів нових автомобілів в Україні був зафіксований у 2008 році, коли наш авторинок займав 7 місце в Європі за показником 623 тис. нових авто. Нинішнє 23 місце явно не відповідає потенціалу автомобільного ринку України, вважають журналісти. І таке стрімке зростання продажів демонструє, що український авторинок почав відновлюватися.