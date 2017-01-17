“Укрзалізниця” запустить поїзд з вагонами-трансформерами. Фото

ПАТ “Укрзалізниця” у вівторок, 17 січня 2017 року, відправить у перший рейс прискорений поїзд класу “Нічний експрес” №149 Київ – Івано-Франківськ з новими вагонами-трансформерами.

Особливістю і перевагою таких вагонів є можливість їх використання як на нічних маршрутах, так і на денних.

У нічному режимі вагона нижні та верхні полиці купе використовуються як спальні місця. В денному режимі нижні полиці купе трансформуються в місця для сидіння.

У перший рейс поїзд з новими вагонами відправлять голова комітету з питань транспорту Верховної Ради України Ярослав Дубневич, віце-прем’єр-міністр України Володимир Кістіон, перший заступник міністра інфраструктури України Євген Кравцов та голова правління ПАТ “Укрзалізниця” Войцех Балчун.

Згідно з повідомленням на веб-сайті виробника вагонів-трансформерів – ПАТ “Крюківський вагонобудівний завод” (КВБЗ, Полтавська обл.), таких вагонів, моделі 61-779 з трансформаційними меблями “Укрзалізниця” у рамках замовлення 21 пасажирського вагону, замовлено 13 одиниць. На сьогодні 6 з 13 вагонів передано замовнику.

“Пасажирський купейний вагон локомотивної тяги мод. 61-779 призначений для перевезення пасажирів по залізницях України, країн Балтії та СНД з шириною колії 1520 мм. Швидкість руху до 160 км/год. Такі вагони можна використовувати у складі поїздів як на електрифікованих, так і на неелектрифікованих ділянках дороги”, – йдеться в повідомленні заводу.

Кількість пасажирських спальних місць – 40, місць для сидіння – 60. Одне купе відведено для відпочинку провідників. Термін експлуатації 30 років.