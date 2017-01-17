Український паспорт став 46 у світовому рейтингу найвпливовіших

Громадяни України можуть їздити без віз до 87 країн світу, цей показник дав підстави віднести вітчизняний паспорт в глобальному рейтингу на 46-те місце. Індекс впливовості національних паспортів Global Passport Power Rank 2017 склала канадська консалтингова компанія Arton Capital.

Так, визнаний найвпливовішим паспорт Німеччини, його власники можуть відвідувати без віз 157 країн.

Друге місце одночасно у Сінгапура і Швеції з 156 країнами.

Третє – за Данією, Фінляндією, Францією, Іспанією, Швейцарією, Норвегією, Великобританією і США. Громадянам цих восьми країн без віз можна в’їжджати до 155 країн.

Російський паспорт у рейтингу посів 39 позицію зі 103 “безвізовими” країнами.

На останньому місці – Афганістан, громадяни якого можуть перетинати кордон без віз з 23 країнами.

Нагадаємо, Україна зайняла 42-е місце у рейтингу країн з найбільш інноваційною економікою, втративши одну позицію у порівнянні з минулорічним рейтингом.