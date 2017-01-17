Українці отримали нове свято – 14 березня відзначатиметься День добровольця

Верховна Рада Україна ухвалила постанову про встановлення в Україні 14 березня Дня українського добровольця.

За відповідну постанову №4261 на пленарному засіданні українського парламенту у вівторок 17 січня проголосував 231 народний депутат, передає “Інтерфакс-Україна“.

Згідно з ухваленою постановою, в Україні 14 березня відзначатиметься День українського добровольця.

Як зазначається у пояснювальній записці до законопроекту, метою проекту постанови є забезпечення належних організаційно-правових умов для відзначення на державному рівні Дня українського добровольця.

Окрім того, у документі вказується рекомендація Кабінету Міністрів розробити із залученням громадськості, а також активних учасників добровольчих формувань, які брали участь в Революції гідності (листопад 2013 року – лютий 2014 року), та затвердити у місячний строк з дня ухвалення цієї постанови комплексний план заходів з відзначення на державному рівні Дня українського добровольця, передбачивши зокрема:

проведення щороку заходів із належного вшанування подвигу українських добровольців;

проведення у навчальних закладах, військових частинах, закладах культури тематичних заходів, бесід про масові акції громадського протесту в Україні, що відбувалися у листопаді 2013 року – лютому 2014 року, та про участь в них добровольчих формувань.

забезпечення Державним комітетом телебачення і радіомовлення України широкого висвітлення заходів щодо вшанування подвигу учасників добровольчих формувань, організації циклів тематичних теле- і радіопередач.