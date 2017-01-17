Ukrainian Business Marathon у Львові оприлюднив програму

18-19 лютого 2017 року у комплексі «Арена Львів» відбудеться Ukrainian Business Marathon за участю топових експертів у бізнес-індустрії

Ukrainian Business Marathon проводитимуть у Львові вперше. Це – бізнес-подія нового формату, яка надасть можливість власникам бізнесу, підприємцям, топ-менеджерам, інвесторам, стартаперам та іншим учасникам перейняти столітній досвід провідних експертів у бізнес-сфері та вдосконалити власну справу.

14 топових спікерів, cеред яких Микола Сапсан, Ігор Граф, Рената Чучмай, Євген Василенко та Володимир Поліщук, розберуть Ваш бізнес до атомів та нададуть результативні практичні поради.

Протягом двох днів спікери буду ділитись знаннями і досвідом в концентрованому форматі. Ви будете інтенсивно працювати і прокачуватись по всіх основних темах бізнесу, отримаєте безліч ідей для бізнес-прориву!

Унікальним елементом марафону є бізнес-гра, протягом якої учасники зможуть на практиці проявити свої бізнес-навички, вдосконалити їх і в нагороду отримати цінні призи, серед яких путівки на подорож за кордон.

ПРОГРАМА МАРАФОНУ

ДЕНЬ 1

8:30 – 9:30: Реєстрація учасників

8:30 – 9:30: Ранкова кава

9:30 – 10:00: Відкриття марафону

Психологія

10:00 – 10:55: Микола Сапсан «Стратегія і тактика розвитку компанії. Критично важливі рішення».

11:00 – 11:55: Ігор Папуша «Саморозвиток власника, як основа розвитку бізнесу. Лідерство та харизма».

12:00 – 12:55: Людмила Харів «Зв’язки – ваш найдорожчий ресурс. Нетворкінг»

13:00 – 14:00: Обідній фуршет

Продукт

14:00 – 14:55: Дмитро Вергун «Як покращити продукт, щоб він продавав себе сам? Критерії ідеального продукту та як їх досягти».

15:00 – 15:55: Ігор Граф «Як створити позаконкурентний продукт та побудувати чергу з клієнтів».

16:00 – 16:55: БІЗНЕС-ГРА

Фінанси

17:00 – 17:55: Олексій Геращенко «Де помиляються українські підприємці в організації фінансів. Практичний путівник з організації сучасного фінансового менеджменту»

18:00 – 18:55: Юлія Пилипів «Юридичні та бухгалтерські питання, на які ви витрачаєте до 20% щомісяця»

19:00 – 20:00: Ольга Єрмилова – Авторський майстер клас «Мільйон можливостей»

ДЕНЬ 2

8:30 – 9:30: Реєстрація учасників

8:30 – 9:30: Ранкова кава

9:30 – 10:00: Відкриття 2-го дня

Маркетинг і продажі

10:00 – 10:55: Валентин Калашников «Маркетинг здорового глузду»

11:00 – 11:55 Володимир Поліщук: «Малобюджетний маркетинг. З мінуса в плюс за 200 баксів»

12:00 – 12:55: Кір Горшков «Інтернет маркетинг – як збільшити продажі вдвічі за мінімальний термін»

13:00 – 14:00: Обідній фуршет

Бізнес-процеси і автоматизація

14:00 – 14:55: Євгеній Василенко «Структура вашого бізнесу. Основні точки докладання зусиль»

15:00 – 15:55: Кирил Куницкий «Бізнес, що працює на Вас. Ідеальний план з делегування і автоматизації».

16:00 – 16:55: БІЗНЕС-ГРА

Команда

17:00 – 17:55: Михайло Притула «Підбір персоналу. Правильний пошук кадрів – рішення всіх проблем».

18:00 – 18:55: Рената Чучмай «Мотивація та управління людьми для досягнення максимальних результатів».

19:00 – 20:00: Закриття марафону. Шоу-програма.

Більше інформації на сайті події : ubm2017.com

тел: (068) 143-59-95

тел: (063) 200-52-01

email: ubmcenter@gmail.com

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