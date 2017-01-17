У трамваї №8 львів’яни зможуть оплачувати проїзд смартфонами

ПриватБанк запускає пілотний проект електронних квитків у міському транспорті

З 18 січня пасажири львівського трамвая № 8 зможуть їздити без паперових квитків і оплачувати проїзд смартфоном. Для цього потрібно завантажити на смартфон мобільний додаток Privat24 і сканувати QR-код, що зображено на спеціальних стікерах у трамваї або на зупинці транспорту. Під час поїздки оплачений квиток потрібно буде «закомпостирувати» просто у смартфоні та пред’явити кондукторові чи контролеру.

Таку можливість львів’яни отримають завдяки пілотному проекту оплати проїзду в міському транспорті за допомогою електронних квитків, який запустив ПриватБанк.

«Ми починаємо впровадження в Україні технології електронних квитків, яка зручна та зрозуміла більшості пасажирів, а головне – ідеальна з точки зору безпеки, – зазначив керівник роздрібного бізнесу ПриватБанку Олексій Шабан. – Значна перевага цієї технології в тому, що вона не вимагає величезних витрат на інфраструктуру й модернізацію міського транспорту».

Нову технологію електронного квитка в громадському транспорті можуть запустити в будь-якому українському місті за один-два дні, оскільки вона не вимагає установки додаткового обладнання для зчитування карток або верифікації пасажирів. Міському транспортному підприємству достатньо розмістити стікери з QR-кодом у салоні або на зупинках транспорту та провести тренінги для контролерів щодо використання нового виду квитків.