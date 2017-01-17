У Тернополі хуліган обстріляв вікна житлового будинку, маршрутку і 10 автомобілів

У Тернополі хлопець з пневматичного пістолета за один вечір обстріляв вікна житлових будинків, маршрутку і близько 10 легкових авто.

“Жителі мікрорайону “Дружба” повідомили в поліцію про пошкодження вікон квартир і транспортних засобів. Зловмисником, причетним до хуліганства, виявився 18-річний житель Тернополя”, – повідомляє тернопільська поліція.

За словами юного стрільця, напередодні, 14 січня, він придбав пневматичний пістолет. Спочатку вирішив випробувати нову “іграшку” на вікнах сусіднього будинку. “Пальнув” по вікнах, зрозумів, що зброя справжня, адже мешканці квартир, куди він потрапив, почали визирати на вулицю, не розуміючи, що відбувається.

Після цього він викликав таксі, і відправився в торговий центр. З вікна машини він відкрив стрілянину по маршрутці, в якій їхали люди, а також по припаркованому легковику.

Похвалитися стріляниною юнак встиг і перед друзями. По дорозі на дискотеку він пошкодив вікна трьох автомобілів. Ще п’ять машин стали мішенями, коли хуліган повертався після нічних розваг.

Загалом, поліцейські зафіксували десять фактів пошкодження транспортних засобів та один випадок стрілянини по вікнах житлового будинку. Досудове розслідування за фактом триває.