У середу на Львівщині увімкнуть сирени

У середу, 18 січня, з 14:50 до 15:00 год департамент з питань цивільного захисту Львівської обласної державної адміністрації проводитиме навчальне оповіщення населення Львова та області за сигналами цивільного захисту.

“Звучання електросирен – означає сигнал цивільного захисту “Увага всім!”. Почувши його, негайно увімкніть гучномовці проводового радіомовлення, налаштуйте ефірні радіоприймачі в УКХ та ФМ діапазоні на хвилю “Першого каналу Українського радіо”, “Львівського радіо” та “Українського радіо “Культура”, а телеприймачі переключить на UA:Перший або канал обласного телебачення і прослухайте подальше повідомлення департаменту з питань цивільного захисту Львівської облдержадміністрації”, – повідомив в.о. директора департаменту Олександр Харчук.

Повідомлення цивільного захисту передаються протягом 5 хвилин після подачі звукового сигналу “Увага всім!”.

У зв’язку з тим, що мета увімкнення технічних засобів оповіщення навчальна, практичні заходи відпрацьовуватися не будуть. Населення закликають зберігати спокій.

Для визначення рівня озвучення звуковими сигналами території Львова, Стрия, Дрогобича, Самбора буде проводитись електронне опитування мешканців цих міст.

За словами посадовця, для цього необхідно з комп’ютера, ноутбука, планшета або смартфона перейти в мережі Інтернет за посиланням на опитування та відповісти на декілька нескладних запитань.

Звертаємо увагу, що доступ за посиланням для опитування буде актуальним у період з 15:00 год 18 січня до 24:00 год 19 січня поточного року.

Запрошуємо мешканців вищеназваних міст області долучитися до перевірки!