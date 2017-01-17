У Рівному легковик злетів у річку

У Рівному автомобіль з пасажирами злетів у річку.

ДТП сталася на вулиці Князя Володимира 17 січня близько восьмої години ранку.

“За попередньою інформацією, водієві легковика стало погано, тому автомобіль злетів у річку. У салоні знаходилися дружина і син водія. Відомо, що загрози життю всіх постраждалих немає”, – зазначають правоохоронці.

Подружжя доставили в приймальне відділення Рівненської центральної міської лікарні, дитину – в обласну дитячу лікарню.

На місці події працює слідчо-оперативна група.