У Міносвіти винесли на обговорення проект навчального плану для 10-11 класів

Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект типового навчального плану для 10-11 класів, повідомляє прес-служба відомства.

Зазначено, що це перший крок до реформи «Нова українська школа».

За даними МОН, нині у старших класах школярі вивчають 22 і більше предметів. Граничне навантаження на учня в школі – 33 години на тиждень. У середньому на вивчення одного предмета виділено 1,5 години.

«Ґрунтовно вивчити предмет, маючи менше одного урока на тиждень, просто неможливо. Діти, що приходять у старшу школу, вже мають визначатися зі своїми подальшими пріоритетами, почати підготовку до вступу у вищий навчальний заклад. Відповідно, учні мають отримати можливість глибше вивчати ті предмети, які їм знадобляться для подальшого продовження навчання. Вивчення всіх предметів на однаково неглибокому рівні у старших класах є нераціональним», – наголошує заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей.

Відомство пропонує чотири новації для старшої школи:

Скорочення кількості обов’язкових предметів з 22 до 9. Це дає можливість школі визначити свій профіль і поглиблено викладати обрані предмети. Старша школа має стати профільною. Пропонується позбутися такого явища як «універсальний профіль». Можливість для шкіл створювати власні «спецкурси» для поглиблення профільного навчання. Йдеться про викладання вузьких спеціалізованих дисциплін, які є близькими до профілю, що обирає школа. Поява інтегрованих предметів «Література», «Історія», «Людина і суспільство», «Математика».

За планом, як повідомляє Міносвіти, у 2018-2019 роках будуть надруковані підручники для 10 та 11 класів для реформованої старшої школи.