У Міносвіти винесли на обговорення проект навчального плану для 10-11 класів

Новації мають набути чинності у 2018-2019 навчальному році.
Міністерство освіти і науки України пропонує до громадського обговорення проект типового навчального плану для 10-11 класів, повідомляє прес-служба відомства.
Зазначено, що це перший крок до реформи «Нова українська школа».
За даними МОН, нині у старших класах школярі вивчають 22 і більше предметів. Граничне навантаження на учня в школі – 33 години на тиждень. У середньому на вивчення одного предмета виділено 1,5 години.
«Ґрунтовно вивчити предмет, маючи менше одного урока на тиждень, просто неможливо. Діти, що приходять у старшу школу, вже мають визначатися зі своїми подальшими пріоритетами, почати підготовку до вступу у вищий навчальний заклад. Відповідно, учні мають отримати можливість глибше вивчати ті предмети, які їм знадобляться для подальшого продовження навчання. Вивчення всіх предметів на однаково неглибокому рівні у старших класах є нераціональним», – наголошує заступник Міністра освіти і науки України Павло Хобзей.
Відомство пропонує чотири новації для старшої школи:
- Скорочення кількості обов’язкових предметів з 22 до 9. Це дає можливість школі визначити свій профіль і поглиблено викладати обрані предмети.
- Старша школа має стати профільною. Пропонується позбутися такого явища як «універсальний профіль».
- Можливість для шкіл створювати власні «спецкурси» для поглиблення профільного навчання. Йдеться про викладання вузьких спеціалізованих дисциплін, які є близькими до профілю, що обирає школа.
- Поява інтегрованих предметів «Література», «Історія», «Людина і суспільство», «Математика».
За планом, як повідомляє Міносвіти, у 2018-2019 роках будуть надруковані підручники для 10 та 11 класів для реформованої старшої школи.