У Львові відзначать День Соборності України (програма)

У неділю, 22 січня, у Львові та на Львівщині відзначатимуть День Соборності України

Урочисті заходи у Львові розпочнуться о 12:00 на Личаківському кладовищі з ушанування пам’яті борців за незалежність та територіальну цілісність України на полі почесних поховань № 67.

О 12:20 учасники заходів покладуть квіти до Меморіалу воїнам Української Галицької Армії на Личаківському кладовищі та запалять лампадки до могил Держсекретаря військових справ ЗУНР Д. Вітовського, коменданта Січових Стрільців М. Галущинського, керівника і засновника «ПЛАСТу» О. Тисовського, воїна УГА С. Левицького, а також могили учасника АТО В. Гурняка.

О 12:50 на Личакові представники громадських організацій, студентська молодь та представники влади вшановуватимуть пам’ять Президента Національної Ради ЗУНР Є. Петрушевича, а також запалять лампадки до могил воїнів АТО на полі почесних поховань № 76. Опісля відбудеться чин екуменічної панахиди за тими, хто віддав своє життя в боротьбі за незалежність суверенність України.

О 14:00, з ініціативи громадських організацій патріотичного спрямування, на площі біля пам’ятника Тарасові Шевченку (просп. Свободи) відбудеться громадське віче та спільна молитва за Україну.

Також о 14:00 учні та студенти розпочнуть акцію «Міст єдності» на пішохідному мості над алеєю в парку «Погулянка» (неподалік середньої загальноосвітньої школи № 82 на вул. Шафарика, 13).

О 16:00 відбудеться урочиста академія у Львівському національному академічному театрі опери та балету ім. Соломії Крушельницької.