У Львові відбудеться благодійна Розколяда в рамках марафону #кучинськийодужуй

У понеділок, 23 січня, о 19.00 у Театрі імені Леся Курбаса відбудеться благодійна Розколяда від гурту автентичного співу ДоСхідСонця та арт-фольк гурту Troye Zillia в рамках марафону #кучинськийодужуй

Нагадаємо, у вересні на сторінці Львівського театру імені Леся Курбаса з’явилась інформація про те, що його художній керівник – Кучинський Володимир, потребує термінового лікування. Володимиру поставили діагноз – гострий лейкоз. Попередня вартість повного курсу лікування – 175 000 у.о. Деталі – за посиланням: kurbas.lviv.ua/post/kychinskiiodyjyi

Відтоді у Львові пройшло багато мистецьких заходів, зібрано необхідну суму на операцію. Однак лікування триває, і на нього потрібні ще чималі кошти.

Цього разу благодійно колядуватимуть два відомі львівські гурти, які ведуть активну і плідну співпрацю протягом останнього року. Разом створили програму веснянок ШУМ, яку вже презентували в Україні та Польщі.

Деталі за посиланням: facebook.com/GurtAvtentychnogoSpivuDoSkhidSoncya

Вхід на концерт вільний.

Усі зібрані кошти буде передано на лікування художнього керівника театру Володимира Кучинського.

Реквізити банку:

в гривнях:

Приватбанк

4149 4996 4305 6417

Онещак Олег Анатолійович

(картка для соціальних виплат на лікування

Кучинського Володимира Степановича)

в іноземній валюті:

ONESCHAK OLEH

Ukraine, area Lvivska, city Lviv, street Tarnavskoho, 118, #59

IBAN: UA583052990004149499644444349

Account: 4149499644444349

Bank of Beneficiary:

PRIVATBANK

SWIFT CODE: PBANUA2X

Intermediary Bank:

JP MORGAN CHASE BANK

SWIFT CODE: CHASUS33

Correspondent Account:

0011000080

Bank Information for Contributions in $USD to Volodymyr Kuchynsky’s Medical Treatment

Довідка

Гурт автентичного співу ДоСхідСонця – знаний колектив у Львові. Виконує українські народні автентичні пісні та відтворює народну манеру співу з різних регіонів України (Полісся, Бойківщина, Лемківщина, Поділля, Полтавщина). Брав участь у різноманітних проектах в Україні та за кордоном, у тому числі співпрацює з Олександром Божиком та іншими відомими музикантами.

Aрт-фольк гурт Troye Zillia, відомий львівський колектив, який виступав на великих та малих сценах України, Польщі, Молдови та Грузії, постійно дивує слухачів своїм нетиповим трактуванням народної музики. У січні гурт презентував свій міні-альбом RIZDVO і вже четверту по рахунку відео роботу виконану у повній темряві.