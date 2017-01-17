У Львові в будинку по вулиці Зеленій внаслідок пожежі постраждав охоронець

Займання сталося в кімнаті охорони, в якій перебував 67-річний львів’янин – охоронець підприємства.

Сьогодні, 17 січня, близько першої ночі на оперативний номер 102 надійшло повідомлення від лікаря травмпункту про те, що до них доставлено чоловіка з опіками другого ступеня. Постраждалого госпіталізовали в реанімаційне відділення.

Як встановили правоохоронці, 67-річний львів’янин постраждав внаслідок пожежі на території одного з львівських підприємств по вулиці Зеленій.

На місці події працювала слідчо-оперативна група та експерти-вибухотехніки. Займання сталося у кімнаті охорони, в якій перебував постраждалий – охоронець підприємства. Наразі правоохоронці встановлюють причину займання. Призначено ряд експертиз.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.271 (порушення вимог законодавства про охорону праці) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті – до двох років обмеження волі, інформує відділ комунікації поліції Львівської області.