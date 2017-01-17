У Львові й Винниках отруїлися чадним газом семеро осіб

Про це повідомили у департаменту з питань цивільного захисту ЛОДА

Повідомлення про небезпечну подію у Винниках отримали 17 січня о 00:29. У будинку, розташованому на вул. Винна Гора, отруїлися (імовірно, чадним газом) три особи, з них одна дитина. Усіх їх у стані середньої важкості було госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні та до Львівської міської дитячої клінічної лікарні.

Небезпечна подія сталася й у Львові. 17 січня о 04:10 у помешканні на вул. Короленка отруїлись (імовірно, чадним газом) четверо осіб. Їх у стані середньої важкості було госпіталізовано до Львівської обласної клінічної лікарні.

Причини подій з’ясовують.