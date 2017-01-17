У Львові чоловіка переконали не вчиняти самогубство

Учора, на службу 102 надійшов виклик про те, що в одному з будинків на вулиці Джорджа Вашингтона, чоловік закрився в власній кімнаті та хоче покінчити життя самогубством.

Інспектори оперативно прибули за вказаною адресою, де мати чоловіка повідомила їм, що її син займається підприємництвом та немає змоги виплатити зарплату працівникам і через це хоче покінчити життя самогубством, інформує прес-служба Патрульної поліції Львова.

Патрульні почали спілкуватись з громадянином через замкнені двері та переконали його відчинити їх. Він говорив, що хоче вкоротити собі віку шляхом повішання та не хоче більше жити. А пізніше розповів, що йому мали виплатити гроші за роботу і не виплатили та показав відповідні документи. Інспектори розповіли чоловікові, який вихід є з цієї ситуації та надали номер центру безоплатної правової допомоги. Чоловік заспокоївся і дуже дякував за надану допомогу та теплі слова. Шановні громадяни, якщо у Вас виникнули труднощі у фінансовій чи правовій сфері – не варто впадати у відчай. Вам зможуть допомогти у Регіональному центрі безоплатної вторинної допомоги, телефонуйте за номером 0 800 213 103.