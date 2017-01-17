У Львівській області легковик врізався в автобус з пасажирами

У райцентрі Сокаль відбулася подвійна ДТП. Автомобіль “Таврія” не розминувся з пасажирським автобусом, а потім врізався в легковик, що стояла на узбіччі.

“ДТП сталася на перехресті. Водій “Таврії” зіткнувся з рейсовим автобусом “Шаолінь” сполученням Сокаль-Зубков, і з автомобілем “Деу Сенс”, – повідомляє львівська поліція.

В результаті аварії водій “Таврії” отримав закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та забій чола. Водій і пасажири автобуса, а також водій “Деу” тілесних ушкоджень не отримали.

За цим фактом в поліції відкрили кримінальне провадження.