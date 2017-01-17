У Червонограді чоловік у шахрайський спосіб видурив телефон у 32-річної жінки

Як пояснила жінка, зловмисник попросив у неї мобільний, щоб передзвонити

У Сихівський відділ поліції 16 січня за допомогою звернулась 32-річна мешканка міста Червоноград. За словами заявниці, в ніч з 13 на 14 січня у Львові по вулиці Антоновича візуально знайомий чоловік заволодів її мобільним телефоном «Хуавей». Як пояснила жінка, він попросив у неї мобільний щоб передзвонити, після чого телефон не віддав, а її спроби повернути свою власність виявились марними.

Як встановили правоохоронці, до скоєння злочину причетний 35-річний мешканець одного з сіл Жидачівського району. Чоловіка опитали, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.190 (шахрайство) КК України. Санкція статті передбачає покарання – штраф або громадські роботи на строк до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або обмеження волі на строк до трьох років. Триває досудове розслідування.