Торік на Львівщині отримали сім’ю 55 дітей-сиріт

Упродовж 2016 року у Львівській області усиновили 55 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

Про це повідомив начальник служби у справах дітей Львівської облдержадміністрації Володимир Лис.

«При влаштуванні дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, до сімейних форм виховання, дотримуємось принципу родинного походження та не роз’єднання рідних братів та сестер, – розповів Володимир Лис. – Торік, скажімо, відбулось 5 усиновлень по 2 дитини та 2 усиновлення по 3 дитини».

Як повідомив Володимир Лис, в області невлаштованими до сімейних форм виховання залишилося 225 дітей-сиріт. З них у закладах системи Міністерства освіти і науки, Міністерства охорони здоров’я та Міністерства соціальної політики перебуває 167 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, троє дітей виховуються в закладах, створених релігійними організаціями, ще 55 дітей навчаються в професійно технічних училищах та вищих навчальних закладах.

Варто зазначити, що у Львівській області кількість усиновлень у порівнянні з 2015 роком, зросла з 45 до 55 дітей. На обліку кандидатів в усиновлювачі перебуває 163 подружні пари та одиноких громадян.