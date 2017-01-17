Телефонний шахрай видурив у львів’янки 10 тисяч гривень

Невідомий представився працівником одного з банків міста

У Галицький відділ поліції звернулася 38-річна львів’янка. Жінка повідомила, що близько 12.30 їй зателефонувала невідома особа, яка представилася працівником служби безпеки одного з банків міста. Чоловік повідомив, що потрібно негайно перерахувати кошти з картки, оскільки банк її заблокує. Заявниця переказала свої кошти, які були на картці, на вказані зловмисником телефонні номери. Сума завданих збитків становить 10 тисяч гривень.

Правоохоронці з’ясовують обставини шахрайства та встановлюють особу, причетну до скоєння злочину.

Як додали у відділі комунікації поліції Львівської області, за цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 190 (шахрайство) КК України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі.