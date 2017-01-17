Щодня клієнти популярної торгової мережі відкривають за допомогою смартфонів і Приват24 майже 1 000 нових карток

Мобільний банк Приват24 перезапустив сервіс оформлення цифрових карток клієнтів METRO за допомогою смартфону. Щоб отримати тимчасову картку МЕТRО без відвідання магазину, достатньо запустити на смартфоні додаток Privat24 й вибрати розділ «Картка МЕТRО» (особисті дані користувача підтягнуться автоматично). Після цього цифрова картка МЕТRО з унікальним штрихкодом і номером з’явиться в особистому списку користувача.

«МЕТRО і ПриватБанк стали піонерами впровадження в Україні повністю цифрової системи видачі, обліку та використання карток покупця, – говорить керівник ЦЕБ ПриватБанку Сергій Харитич. – Тільки за останній місяць роботи сервісу користувачі мобільного банку отримали 21 680 нових карток».

Унікальною можливістю оформлення цифрових карток можуть користуватися всі бажаючі, а не тільки приватні підприємці. Цифрову картку клієнта можна використовувати в мережі магазинів МЕТRО в електронному вигляді й не обов’язково міняти на звичайну пластикову картку. Штрихкоди дисконтних карток МЕТRО в Privat24 без проблем скануються на касах торгових центрів мережі по всій території України, а користуватися цифровими картками можна без доступу до мережі Інтернет. Клієнти, які вже мають картки МЕТRО, можуть їх додати в гаманець мобільного додатка Privat24, відсканувавши камерою смартфону.