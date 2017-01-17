Понад 230 посадовців торік притягнули до відповідальності за дії, пов’язані з корупцією

Упродовж 2016 року прокурори забезпечили участь у розгляді судами майже 250 справ про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією

Як наслідок, понад 230 посадовців, серед яких державні службовці, посадові особи державної лісової охорони, органів поліції та фіскальної служби, а також посадові особи місцевого самоврядування, голови та депутати місцевих рад, посадові особи юридичних осіб публічного права визнано винними у вчиненні дій, пов’язаних із корупцією. Суди наклали на них стягнення у вигляді штрафу на суму понад 400 тис. грн., застосовано конфіскацію доходів, отриманих від зайняття іншою оплачуваною діяльністю, на суму понад 100 тис. грн. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Львівської області.

Найпоширенішими порушеннями у цій сфері є неповідомлення про наявний конфлікт інтересів і, як наслідок, вчинення дій і прийняття рішень на користь себе чи своїх близьких осіб під час виділення земельних ділянок, встановлення премій і надбавок, сприяння близьким особам по службі тощо. Часто прокурори виявляють порушення в діяльності посадових осіб щодо сумісництва, суміщення з іншою оплачуваною діяльністю. Тобто останні поряд з виконанням обов’язків на посадах, займалися підприємницькою діяльність або брали участь у проведенні місцевих виборів та отримували за це винагороду. Їх вину також підтверджено рішеннями судів.

Також прокурори як спеціально уповноважені суб’єкти у сфері протидії корупції на виконання вимог антикорупційного законодавства вжили заходів до усунення негативних наслідків, завданих корупційними правопорушення та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією. За підсумками розгляду документів реагування до дисциплінарної відповідальності притягнули 93 посадовців, скасовано 12 актів (рішень), прийнятих в умовах конфлікту інтересів. Крім цього, за ініціативою місцевих прокурорів Львівської області в 36 органах місцевого самоврядування утворено постійні комісії з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою/подарунками та визначено відповідальних осіб за запобігання корупції.