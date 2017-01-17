Польські експерти долучаться до розробки львівської стратегії поводження з ТПВ

Цієї п’ятниці до Львова завітає 10 представників міст-партнерів Польщі, які є фахівцями у питанні ТПВ. Спільно з посадовцями міськради та активістами, вони долучаться до вдосконалення львівської стратегії поводження з відходами до 2022 року.

Про це сьогодні під час прес-конференції розповів заступник міського голови Львова з питань розвитку Андрій Москаленко, інформує прес-служба ЛМР.

«До нас приїдуть керівники департаментів та комунальних підприємств Польщі, які безпосередньо працюють над вирішенням питання ТПВ у своїх містах. Для нас важливий їхній досвід як з точки зору поводження з відходами, так і з точки зору певних поведінкових аспектів. Ми маємо низку конкретних запитань до них, за якими будемо працювати під час зустрічі», – зазначив посадовець.

Нагадаємо, минулого тижня Львівська мерія дала старт розробці стратегії поводження з ТПВ на 2017-2022 роки. До процесу залучають міжнародних експертів, а також фахівців із міст-партнерів. Долучитись до розробки стратегії запросили й громадських активістів та всіх зацікавлених.

Окрім цього, місто анонсувало долучення до світової ініціативи «Zero waste (нуль відходів)», яка й ляже в основу стратегії. Йдеться про перехід від управління відходами до управління ресурсами, що сприятиме економічному та соціальному розвитку. Для цього пріоритет надаватимуть заходам із запобігання утворення відходів, роздільному збору сміття та повторному використанню товарів. Відтак, Львів повинен стати першим містом України, що приєднається до спільноти прогресивних міст світу.

Передбачається, що план дій, згідно зі стратегією, охоплюватиме 5 пріоритетних напрямів: попередження, перевикористання, сортування, перетворення в енергію та захоронення. Він базуватиметься на європейській ієрархії поводження з відходами, де основну увагу зосереджують на перших трьох позиціях.

«Ця концепція означає, що всі наші заходи як міста будуть спрямовані на те, аби зменшити обсяг відходів, які повинні йти на захоронення, – зауважує консультант з питань сталого розвитку Ірина Миронова. – Першочергово ми зосереджуємо увагу на попередженні утворення відходів, адже чим менше відходів буде йти на полігон, тим краще. Другий крок – максимально заохотити перевикористання речей в місті, їхній ремонт. Наступна частина – максимальне відокремлення цінного ресурсу від сміття для подальшої передачі на повторне використання».

Як додав Андрій Москаленко, значну увагу при реалізації майбутньої стратегії приділятимуть також роботі з навчальними закладами, підприємствами, ресторанами, багатоповерхівками тощо. Зокрема, сьогодні представники міськради відвідають низку ОСББ, аби запозичити їхній успішний досвід поводження з ТПВ, а також зібрати пропозиції щодо вдосконалення міської стратегії.