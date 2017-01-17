Побачив світ новий презентаційний ролик «Євробачення-2017» (відео)

У ролику є Крим, проте немає Львова

На facebook-сторінці «Євробачення» представили новий презентаційний ролик пісенного конкурсу, що відбудеться у травні в Києві.

У ролику згадано Чернівці, Вінницю, Івано-Франківськ – міста, які досі не були активно рекламовані. У ньому також є Крим – батьківщина переможниці «Євробачення-2016» Джамали, й Одеса. Проте немає згадки про Львів.



Нагадаємо, пісенний конкурс Євробачення 2017 року відбудеться в Києві, як було визначено за підсумками голосування торік у вересні.

Ареною для проведення Євробачення обрано Міжнародний виставковий центр у Києві, розташований на лівому березі Дніпра. Ця локація має необхідні технічні та логістичні ресурси для створення належних умов для проведення репетицій артистів, роботи журналістів та розміщення близько 11 тисяч глядачів.

На проведення Євробачення в Україні претендували 5 міст: Київ, Львів, Дніпро, Одеса і Харків. У фінал за право приймати пісенний конкурс потрапили Київ, Дніпро й Одеса. В.

Право провести пісенний конкурс в Україні виборола співачка Джамала, яка з піснею «1944» перемогла на «Євробаченні-2016» у Швеції.