Під Києвом лікарі вимагали у жінки великий хабар за інвалідність

В Ірпені медики вимагали у жінки, яка за станом здоров’я повинна була отримати другу групу інвалідності, хабар за надання відповідного статусу.

“Члени комісії і за призначення діагнозу вимагали 1200 доларів. Громадянка звернулася за допомогою до правоохоронних органів. Була розроблена послідовність дій по затриманню підозрюваних. Гроші передавали в два етапи. Спочатку 5000 гривень, потім 30 000 гривень. Саме цей факт сьогодні задокументували поліцейські разом з прокуратурою і СБУ”, – повідомив в Facebook глава ГУ НП в Київській області Дмитро Ценов.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за відповідною статтею.